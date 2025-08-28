«Остался без записей»: Уиткоффа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным
Reuters: Уиткофф пришёл на встречу с Путиным без стенографиста
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына
Со стороны спецпосланника президента США Стива Уиткоффа было допущено нарушение дипломатического протокола во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, представитель Штатов пришёл на переговоры без стенографиста из Госдепартамента.
«Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, не имеющий дипломатического опыта, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без стенографиста из Госдепартамента, и, таким образом, остался без записей точных предложений Путина», — говорится в сообщении.
После телефонного разговора с Уиткоффом 7 августа европейские лидеры столкнулись с неопределенностью и пытались выяснить у американских коллег, о чём именно шла речь. По информации из источников, даже ключевые американские фигуры, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио, изначально не имели полного представления о содержании этой встречи.
Ранее сообщалось, что на переговоры со Стивом Уиткоффом приедут секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Офисе президента Украины Андрей Ермак. В Нью-Йорке они обсудят гарантии безопасности для Украины, а также возможную встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.