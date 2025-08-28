Мужчину весом 200 кг не получилось эвакуировать после взрыва в Петербурге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SHISANUPONG1986
В Петербурге спасатели вторые сутки пытаются эвакуировать мужчину весом 200 кг после взрыва газа в жилом доме. Он находился всего в 10 метрах от эпицентра взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
У спасателей не оказалось подходящих носилок, а вынести мужчину на руках не представлялось возможным. Поэтому жилец провёл в полуразрушенном подъезде более суток, остальных людей уже эвакуировали и вывезли в безопасное место. Сейчас в дом начинают пускать людей, но он частично обесточен.
Напомним, пожар в результате взрыва газа произошёл в Кировском районе Петербурга вечером 26 августа. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате инцидента погиб один человек.