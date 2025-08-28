Мессенджер MAX
28 августа, 16:03

Мужчину весом 200 кг не получилось эвакуировать после взрыва в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SHISANUPONG1986

В Петербурге спасатели вторые сутки пытаются эвакуировать мужчину весом 200 кг после взрыва газа в жилом доме. Он находился всего в 10 метрах от эпицентра взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

У спасателей не оказалось подходящих носилок, а вынести мужчину на руках не представлялось возможным. Поэтому жилец провёл в полуразрушенном подъезде более суток, остальных людей уже эвакуировали и вывезли в безопасное место. Сейчас в дом начинают пускать людей, но он частично обесточен.

Выбило двери и окна: У россиянина разнесло полквартиры после взрыва баллончика с освежителем воздуха
Напомним, пожар в результате взрыва газа произошёл в Кировском районе Петербурга вечером 26 августа. Пламя охватило трёхкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате инцидента погиб один человек.

