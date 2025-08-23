Выбило двери и окна: У россиянина разнесло полквартиры после взрыва баллончика с освежителем воздуха

Освежитель воздуха взорвался у жителя Нижнего Новгорода прямо в квартире. Он воспользовался спреем, а затем положил его на работающую стиральную машинку. Баллончик соскользнул, произошла разгерметизация, а искра от работающей стиральной машины спровоцировала взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал «В городе N».