Выбило двери и окна: У россиянина разнесло полквартиры после взрыва баллончика с освежителем воздуха
В Нижнем Новгороде взорвался освежитель воздуха из-за искры от стиральной машины
Освежитель воздуха взорвался у жителя Нижнего Новгорода прямо в квартире. Он воспользовался спреем, а затем положил его на работающую стиральную машинку. Баллончик соскользнул, произошла разгерметизация, а искра от работающей стиральной машины спровоцировала взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал «В городе N».
Освежитель воздуха взорвался в квартире нижегородца. Фото © Telegram/ В городе N | Новости Нижнего Новгорода
В результате сильнейшего удара выбита дверь туалета, серьёзно повреждены внутренние перегородки квартиры и разбилось окно. Несмотря на масштаб разрушений, жильцам повезло: сообщений о пострадавших не поступало. Инцидент находится на контроле коммунальных служб, оценивающих ущерб и устраняющих последствия аварии.
Ранее в Московской области подросток скончался от отравления парами освежителя воздуха. Труп 15-летнего мальчика обнаружили на лестничной клетке.