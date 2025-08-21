Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 10:13

Рязанский оперштаб: При взрыве на заводе Эластик пострадали 153 человека

Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области

Количество пострадавших после происшествия на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области составляет 153 человек. Об этом проинформировали в оперативном штабе.

В оперативном штабе уточнили, что 33 человека сейчас находятся в больницах. Из них 16 проходят лечение в московских клиниках, а ещё 17 — в рязанских. Ещё 120 человек получают амбулаторную помощь.

Там же добавили, что продолжаются работы по опознанию и необходимые экспертизы. Кроме того, в Фонде социального развития Рязанской области открыт сбор средств для поддержки семей погибших и пострадавших. Режим чрезвычайной ситуации в посёлке Лесной остаётся в силе. Ведутся работы по ликвидации последствий случившегося, в том числе и на территории самого предприятия.

Пострадавшие и семьи погибших на заводе в Рязанской области получат выплаты

Напомним, 15 августа на заводе «Эластик» в посёлке городского типа Лесной Шиловского районе Рязанской области прогремел мощный взрыв в производственном цехе, переросший в пожар. Для устранения последствий был организован оперативный штаб. Предварительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса. СК возбудил уголовное дело. Это уже второй взрыв на заводе за последние четыре года. В 2021 году там погибли 17 человек. В этот раз — 26.

Никита Никонов
