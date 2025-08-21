Рязанский оперштаб: При взрыве на заводе Эластик пострадали 153 человека

Количество пострадавших после происшествия на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области составляет 153 человек. Об этом проинформировали в оперативном штабе.

В оперативном штабе уточнили, что 33 человека сейчас находятся в больницах. Из них 16 проходят лечение в московских клиниках, а ещё 17 — в рязанских. Ещё 120 человек получают амбулаторную помощь.