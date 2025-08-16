Пострадавшие и семьи погибших на заводе в Рязанской области получат выплаты
Малков: Пострадавшие и семьи погибших при ЧП в Рязанской области получат выплаты
Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники. Обложка © МЧС Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о назначении выплат семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Семьям погибших положена компенсация в размере 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью. Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало, смогут получить материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 рублей. В посёлке уже работают ремонтные бригады.
«Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной (ул. Школьная, д. 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги», — говорится в сообщении.
Малков также отметил, что каждый желающий может помочь пострадавшим, перечислив средства в Фонд социального развития Рязанской области через официальный сайт.
15 августа на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе Рязанской области, произошёл сильный взрыв в производственном цехе. Согласно последним данным регионального оперативного штаба, в результате инцидента 11 человек скончались, а 130 получили ранения. Для координации действий по спасению людей и ликвидации пожара был сформирован оперативный штаб. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время проведения работ. Следственный комитет начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело.