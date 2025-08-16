Пострадавшие и семьи погибших на заводе в Рязанской области получат выплаты

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о назначении выплат семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Семьям погибших положена компенсация в размере 1 567 500 рублей, пострадавшим — от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от тяжести причинённого вреда здоровью. Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало, смогут получить материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 675 рублей. В посёлке уже работают ремонтные бригады.

«Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной (ул. Школьная, д. 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги», — говорится в сообщении.