Количество жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 11 человек

Оперативный штаб Рязанской области сообщил , что число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии близ посёлка Лесной увеличилось до 11. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

По данным властей, спасательные работы на месте катастрофы не прекращаются, а медики борются за жизни пострадавших. Специалисты оказали помощь уже 130 людям, из которых 29 пришлось срочно госпитализировать.