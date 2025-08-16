Встреча Путина и Трампа
16 августа, 05:44

Количество жертв взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 11 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП в Рязанской области. Обложка © МЧС Рязанской области

Оперативный штаб Рязанской области сообщил, что число погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии близ посёлка Лесной увеличилось до 11. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

По данным властей, спасательные работы на месте катастрофы не прекращаются, а медики борются за жизни пострадавших. Специалисты оказали помощь уже 130 людям, из которых 29 пришлось срочно госпитализировать.

Напомним, 15 августа в цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области прогремел мощный взрыв. Для спасательных операций и тушения пожара создали оперативный штаб. Предположительно, ЧП произошло из-за детонации боеприпаса во время работ. СК возбудил уголовное дело по факту взрыва.

