Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 16:20

К месту взрыва в Рязанской области направлены 100 дополнительных спасателей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

К месту взрыва в пороховом цеху под Рязанью направлены дополнительные силы МЧС в количестве 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Согласно официальной информации, к ликвидации последствий ЧП привлечены специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасательного центра.

В группировку вошли шесть кинологических расчётов и десять единиц спецтехники.

СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
Напомним, в Рязанской области на заводе «Эластик» в одном из цехов прогремел мощный взрыв. Для координации спасательных операций и тушения пожара на месте происшествия сформирован специальный штаб. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация боеприпаса во время проведения работ. На данный момент подтверждена гибель пяти человек.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Рязанская область
