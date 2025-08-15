К месту взрыва в Рязанской области направлены 100 дополнительных спасателей

К месту взрыва в пороховом цеху под Рязанью направлены дополнительные силы МЧС в количестве 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Согласно официальной информации, к ликвидации последствий ЧП привлечены специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасательного центра.