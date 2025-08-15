К месту взрыва в Рязанской области направлены 100 дополнительных спасателей
К месту взрыва в пороховом цеху под Рязанью направлены дополнительные силы МЧС в количестве 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Согласно официальной информации, к ликвидации последствий ЧП привлечены специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасательного центра.
В группировку вошли шесть кинологических расчётов и десять единиц спецтехники.
Напомним, в Рязанской области на заводе «Эластик» в одном из цехов прогремел мощный взрыв. Для координации спасательных операций и тушения пожара на месте происшествия сформирован специальный штаб. По предварительной информации, причиной взрыва стала детонация боеприпаса во время проведения работ. На данный момент подтверждена гибель пяти человек.