Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью увеличилось, пострадавших – уже 100

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области унёс жизни пяти человек, более сотни людей пострадали. Предварительные сведения привёл губернатор региона Павел Малков.

«Погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла», — написал глава области.