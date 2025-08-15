Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 12:34

Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью увеличилось, пострадавших – уже 100

Губернатор Малков: 5 человек погибли и более 100 ранены при взрыве на Эластике

Собрание оперштаба Рязанской области. Обложка © Telegram / Павел Малков

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области унёс жизни пяти человек, более сотни людей пострадали. Предварительные сведения привёл губернатор региона Павел Малков.

«Погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла»,написал глава области.

Малков отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Губернатор лично прибыл на место ЧП, где провёл совещание с оперативными службами и поручил местным властям ввести режим ЧС муниципального уровня.

СК завёл дело из-за гибели людей при взрыве на пороховом заводе под Рязанью
Напомним, сильнейший взрыв произошёл в одном из цехов завода «Эластик» в Рязанской области. С целью организации спасательных работ и ликвидации возникшего пожара на месте ЧП создали спецштаб. По предварительным данным, к взрыву привела детонация боеприпаса во время работ.

Юрий Лысенко
