Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью увеличилось, пострадавших – уже 100
Губернатор Малков: 5 человек погибли и более 100 ранены при взрыве на Эластике
Собрание оперштаба Рязанской области. Обложка © Telegram / Павел Малков
Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области унёс жизни пяти человек, более сотни людей пострадали. Предварительные сведения привёл губернатор региона Павел Малков.
«Погибло 5 человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла», — написал глава области.
Малков отметил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Губернатор лично прибыл на место ЧП, где провёл совещание с оперативными службами и поручил местным властям ввести режим ЧС муниципального уровня.
Напомним, сильнейший взрыв произошёл в одном из цехов завода «Эластик» в Рязанской области. С целью организации спасательных работ и ликвидации возникшего пожара на месте ЧП создали спецштаб. По предварительным данным, к взрыву привела детонация боеприпаса во время работ.