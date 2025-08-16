В Рязанской области объявили траур после гибели людей на заводе
В Рязанской области 18 августа объявлен днём траура после взрыва на заводе
Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники. Обложка © МЧС Рязанской области
18 августа в Рязанской области объявлен днём траура из-за чрезвычайного происшествия на заводе в Шиловском районе. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.
«В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. <…> Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал губернатор.
По распоряжению властей на всей территории области будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. На месте происшествия продолжают работать более 360 спасателей МЧС и 90 единиц спецтехники. Малков заверил, что семьям погибших и пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
15 августа на заводе «Эластик», расположенном в Шиловском районе Рязанской области, произошёл сильный взрыв в производственном цехе. Для координации действий по спасению людей и ликвидации пожара был сформирован оперативный штаб. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала детонация боеприпаса во время проведения работ. Следственный комитет начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело.