В Рязанской области объявили траур после гибели людей на заводе

18 августа в Рязанской области объявлен днём траура из-за чрезвычайного происшествия на заводе в Шиловском районе. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

«В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. <…> Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал губернатор.