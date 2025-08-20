Уже 26 человек стали жертвами взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью
Число жертв взрыва и пожара на рязанском заводе Эластик достигло 26
Обложка © ГУ МЧС по Рязанской области
Количество жертв чрезвычайного происшествия на пороховом заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 26 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, координирующеем работу на месте трагедии.
«По состоянию на 20 августа, в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек», — рассказали в оперштабе.
Напомним, 15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области прогремел мощный взрыв в производственном цехе, переросший в пожар. Для устранения последствий был организован оперативный штаб. Предварительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса. Десятки работников погибли, пострадали ещё 139. Следственный комитет РФ инициировал уголовное расследование для выяснения всех деталей трагедии.