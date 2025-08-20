Мессенджер MAX
20 августа, 15:19

Уже 26 человек стали жертвами взрыва и пожара на пороховом заводе под Рязанью

Обложка © ГУ МЧС по Рязанской области

Количество жертв чрезвычайного происшествия на пороховом заводе «‎Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 26 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, координирующеем работу на месте трагедии.

«По состоянию на 20 августа, в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек», — рассказали в оперштабе.

Напомним, 15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области прогремел мощный взрыв в производственном цехе, переросший в пожар. Для устранения последствий был организован оперативный штаб. Предварительно, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса. Десятки работников погибли, пострадали ещё 139. Следственный комитет РФ инициировал уголовное расследование для выяснения всех деталей трагедии.

Анастасия Никонорова
