Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 16:29

Таков был план: Политолог высказался о нарушении Уиткоффом протокола на встрече с Путиным

Политолог Лепехин: Трамп распорядился, чтобы Уиткофф не записывал встречу с Путиным

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, отказавшись от услуг стенографиста на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку этого потребовал глава Белого дома Дональд Трамп. Такое мнение высказал генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин в беседе с «Постньюс».

По его словам, возможно, у Трампа была такая задумка, чтобы встреча была более неформальной, так как вопросы, связанные с вооружёнными конфликтами, публично не обсуждаются. Эксперт уверен, что именно стихийный характер тех переговоров привёл к последующему дипломатическому прорыву и организации саммита на Аляске с участием лидеров двух стран.

Стали известны темы переговоров Ермака и Умерова с Уиткоффом в США
Стали известны темы переговоров Ермака и Умерова с Уиткоффом в США

Напомним, что Стива Уиткоффа раскритиковали за то, что он пришёл на встречу с Владимиром Путиным без стенографиста из Госдепартамента. Он нарушил стандартный протокол, поскольку является магнатом в сфере недвижимости и не обладает дипломатическим опытом. Из-за этого он остался без записей точных предложений Путина.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Стив Уиткофф
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar