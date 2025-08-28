Таков был план: Политолог высказался о нарушении Уиткоффом протокола на встрече с Путиным
Политолог Лепехин: Трамп распорядился, чтобы Уиткофф не записывал встречу с Путиным
Владимир Путин и Стив Уиткофф. Обложка © Kremlin.ru
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф нарушил дипломатический протокол, отказавшись от услуг стенографиста на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку этого потребовал глава Белого дома Дональд Трамп. Такое мнение высказал генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин в беседе с «Постньюс».
По его словам, возможно, у Трампа была такая задумка, чтобы встреча была более неформальной, так как вопросы, связанные с вооружёнными конфликтами, публично не обсуждаются. Эксперт уверен, что именно стихийный характер тех переговоров привёл к последующему дипломатическому прорыву и организации саммита на Аляске с участием лидеров двух стран.
Напомним, что Стива Уиткоффа раскритиковали за то, что он пришёл на встречу с Владимиром Путиным без стенографиста из Госдепартамента. Он нарушил стандартный протокол, поскольку является магнатом в сфере недвижимости и не обладает дипломатическим опытом. Из-за этого он остался без записей точных предложений Путина.