28 августа, 16:16

Движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали примерно на 40 минут. Оно было восстановлено в 18:37 мск. Об этом сообщал оперативный инфоцентр моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали в телеграм-канале в 17:59 мск.

Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки

Напомним, что утром 28 августа, в очереди перед пунктом ручного досмотра на Крымском мосту выстроилась вереница из более тысячи транспортных средств. В пробке стояли легковые и грузовые автомобили, а также микроавтобусы.

Полина Никифорова
