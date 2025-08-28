Движение по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали примерно на 40 минут. Оно было восстановлено в 18:37 мск. Об этом сообщал оперативный инфоцентр моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали в телеграм-канале в 17:59 мск.
Напомним, что утром 28 августа, в очереди перед пунктом ручного досмотра на Крымском мосту выстроилась вереница из более тысячи транспортных средств. В пробке стояли легковые и грузовые автомобили, а также микроавтобусы.