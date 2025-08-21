Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки

В Пятигорске задержали одного из подозреваемых в причастности к попытке теракта на Крымском мосту, произошедшей в апреле 2025 года. Мужчина должен был управлять микроавтобусом, начинённым 130 кг взрывчатки, сообщает РИА «Новости».