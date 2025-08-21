Мессенджер MAX
Регион
21 августа, 05:27

Задержан «‎водитель-смертник», которому приказали взорвать Крымский мост 130 кг взрывчатки

В Пятигорске задержан один из причастных к попытке теракта на Крымском мосту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

В Пятигорске задержали одного из подозреваемых в причастности к попытке теракта на Крымском мосту, произошедшей в апреле 2025 года. Мужчина должен был управлять микроавтобусом, начинённым 130 кг взрывчатки, сообщает РИА «Новости».

Район, где именно задержали подозреваемого, находится недалеко от центра города, вблизи автовокзала и жилых многоэтажных домов. Рядом пролегает федеральная трасса Р-217 «Кавказ», обеспечивающая транспортное сообщение между Ставропольским краем и другими регионами Северного Кавказа.

Эксперт указал на важную деталь сорванного на Крымском мосту теракта

Ранее стало известно, что ФСБ РФ предотвратила спланированный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту. Это уже была вторая попытка атаки объекта с начала 2025 года. По данным следствия, целью был подрыв моста с использованием автомобиля, начинённого 130 килограммами взрывчатого вещества финского производства, спрятанного в аккумуляторном отсеке.

