Эксперт указал на важную деталь сорванного на Крымском мосту теракта
Военэксперт Пинчук: Исполнители теракта не планировали разрушать Крымский мост
Между предотвращённым 18 августа терактом на Крымском мосту и трагедией 2022 года есть принципиальное отличие. Если тогда для подрыва использовали 21 тонну взрывчатки для направленного удара, то на этот раз злоумышленники планировали атаку с помощью легкового Chevrolet Volt массой менее 2 тонн, что в корне меняет цель атаки. Об этом заявил политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Пинчук.
По словам эксперта, такое количество взрывчатки не способно нанести серьёзный ущерб инфраструктуре. Скорее всего, это попытка спровоцировать массовую гибель гражданских лиц и добиться максимального психологического эффекта, вызвав «кровавый резонанс».
Как сообщили в ФСБ, боевики планировали осуществить взрыв в период максимальной загруженности переправы. Спецслужбы своевременно ликвидировали угрозу, задержав организаторов и изъяв подготовленное для теракта оборудование.
Пинчук подчеркнул, что, несмотря на меньшие масштабы планируемой атаки, её потенциальные последствия могли быть крайне тяжёлыми в гуманитарном и политическом плане. Это подтверждает необходимость постоянного усиления мер безопасности на стратегически важных объектах.
Напомним, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили террористический акт на Крымском мосту, спланированный украинскими спецслужбами. Разведка Незалежной рассчитывала подорвать объект с помощью автомобиля, в который была загружена взрывчатка — 130 килограммов взрывчатого вещества финского происхождения обнаружили в батарейном отсеке автомобиля.