Эксперт указал на важную деталь сорванного на Крымском мосту теракта

Между предотвращённым 18 августа терактом на Крымском мосту и трагедией 2022 года есть принципиальное отличие. Если тогда для подрыва использовали 21 тонну взрывчатки для направленного удара, то на этот раз злоумышленники планировали атаку с помощью легкового Chevrolet Volt массой менее 2 тонн, что в корне меняет цель атаки. Об этом заявил политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Пинчук.