«Вы фашисты»: На западе Украины затравили детскую футбольную команду из Харькова

Детская футбольная команда «Квадро Златополь» из Харьковской области снялась с турнира во Львовской области из-за оскорблений со стороны местных жителей. Об этом сообщил депутат Лозовского райсовета Максим Стефанищен.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии детей с российскими корнями унижали украинцы. Школьникам плевали в лицо, вырывали волосы и толкали их вниз с лестницы. По итогу они отказались возвращаться в ФРГ и захотели жить в России.