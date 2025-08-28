«Вы фашисты»: На западе Украины затравили детскую футбольную команду из Харькова
Детскую футбольную команду из Харькова обозвали фашистами на турнире во Львове
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik
Детская футбольная команда «Квадро Златополь» из Харьковской области снялась с турнира во Львовской области из-за оскорблений со стороны местных жителей. Об этом сообщил депутат Лозовского райсовета Максим Стефанищен.
Согласно его заявлению, во время матча против львовской команды в адрес детей звучали грубые оскорбления, в том числе обвинения в фашизме и пророссийских настроениях. Зрители выкрикивали нецензурные лозунги, несмотря на то, что дети в основном общались на украинском языке. Харьковская команда выиграла со счётом 3:1, однако организаторы турнира присудили ей техническое поражение после поступивших жалоб.
Причиной для словесных нападок также стал вратарь харьковской команды, чья внешность не соответствовала его возрасту. Родители детей из львовской команды, увидев 14-летнего мальчика ростом 185 см, ошибочно приняли его за взрослого и настаивали на том, чтобы его убрали с поля.
Ранее Life.ru сообщал, что в Германии детей с российскими корнями унижали украинцы. Школьникам плевали в лицо, вырывали волосы и толкали их вниз с лестницы. По итогу они отказались возвращаться в ФРГ и захотели жить в России.