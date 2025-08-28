Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп запланировал выступление перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генассамблее ООН», — сказала она в ходе брифинга.