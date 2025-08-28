Мессенджер MAX
28 августа, 17:30

Белый дом анонсировал выступление Трампа на Генассамблее ООН

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп запланировал выступление перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генассамблее ООН», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение утвердил президент Владимир Путин. В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дела Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по междунродным делам Леонид Слуцкий и соответствующего комитета Совфеда Григорий Карасин, а также постпред России при ООН Василий Небеезя.

