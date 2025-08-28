Газпром третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Компания «Газпром» в среду, 27 августа, снова обновила собственный рекорд по объёму поставок газа российским потребителям. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте холдинга.
«Третий день подряд «Газпром» обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 млн куб. м газа», — говорится в заявлении компании.
В «Газпроме» полагают, что увеличение потребления газа связанно с холодной погодой, установившейся в последние дни в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Предыдущий максимум был зарегистрирован 26 августа, тогда объемы поставок составили 717,8 миллиона кубометров газа. Днём ранее, 25 числа, этот показатель равнялся 707,9 миллиона кубометров, что на тот момент также являлось рекордом.