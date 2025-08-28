Газпром третий день подряд обновляет рекорд летних суточных поставок газа

Компания «Газпром» в среду, 27 августа, снова обновила собственный рекорд по объёму поставок газа российским потребителям. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте холдинга.

«Третий день подряд «Газпром» обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 млн куб. м газа», — говорится в заявлении компании.