Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении могил советских воинов в Эстонии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения советских воинов в Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошёл в Кохтла-Ярве на северо-востоке страны: с помощью экскаватора был демонтирован памятник и вскрыта братская могила солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту осквернения могил и поручил Главному следственному управлению СК России совместно с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.