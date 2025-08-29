Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 22:01

Нападающий ЦСКА Максим Соркин получил травму и попал в стационар

Максим Соркин. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Максим Соркин. Обложка © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Форвард московской хоккейной команды ЦСКА Максим Соркин отсутствует в расположении клуба из-за полученной травмы. Об этом журналистам рассказал наставник столичного ХК Игорь Никитин.

«У Максима травма, сейчас он находится в стационаре. О том, насколько его травма серьезная и о сроках его восстановления, станет известно в понедельник», — сообщил главный тренер ЦСКА.

В сезоне-2024/25 Соркин выходил на лёд в составе ЦСКА 74 раза, набрав в общей сложности 59 очков (25 голов и 34 передачи). Игру против московского «Спартака», которая состоялась 28 августа, спортсмен пропустил.

Рекордную шайбу Овечкина признали лучшей по итогам сезона НХЛ
Рекордную шайбу Овечкина признали лучшей по итогам сезона НХЛ

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция были готовы бойкотировать Турнир четырёх наций 2025 года, организованный Национальной хоккейной лигой, в случае допуска на него сборной РФ. Это вынудило НХЛ принять ультиматум, чтобы не ставить под угрозу целостность первенства.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ХК ЦСКА
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar