Сборные Швеции и Финляндии выкатили НХЛ ультиматум из-за России
Швеция и Финляндия были готовы бойкотировать Турнир четырёх наций 2025 года, организованный НХЛ, если в нём примет участие сборная России. Об этом рассказал журналист Фрэнк Серавалли в интервью Sportskeeda. По его словам, это вынудило НХЛ принять ультиматум, чтобы не ставить под угрозу целостность мероприятия.
«Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, их там не будет», — заявил Серавалли.
В период с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне состоялся Турнир четырёх наций по хоккею. За победу боролись сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. В финале, проходившем в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден», команда Канады в напряжённой борьбе одолела сборную США в овертайме со счётом 3:2.