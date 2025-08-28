Мессенджер MAX
28 августа, 12:49

Сборные Швеции и Финляндии выкатили НХЛ ультиматум из-за России

Швеция и Финляндия угрожали бойкотом Турнира четырех наций при допуске россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vitleo

Швеция и Финляндия были готовы бойкотировать Турнир четырёх наций 2025 года, организованный НХЛ, если в нём примет участие сборная России. Об этом рассказал журналист Фрэнк Серавалли в интервью Sportskeeda. По его словам, это вынудило НХЛ принять ультиматум, чтобы не ставить под угрозу целостность мероприятия.

«Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие, их там не будет», — заявил Серавалли.

В период с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне состоялся Турнир четырёх наций по хоккею. За победу боролись сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. В финале, проходившем в Бостоне на арене «Ти-Ди-гарден», команда Канады в напряжённой борьбе одолела сборную США в овертайме со счётом 3:2.

