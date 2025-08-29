На нескольких участках фронта украинская оборона потеряла свои позиции. По данным российских силовых структур, позиции Вооружённых сил Украины отошли примерно на десять километров. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что такие случаи перестали быть редкими: линии обороны пробиваются на глубину свыше десяти километров. Прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в пригород Купянска и приближаются к полному окружению города. Как заявил глава российской администрации Харьковской области, ВСУ становится всё сложнее удерживать свои позиции. Купянск является важнейшим оборонительным пунктом украинских сил на востоке Харьковской области. Это самый большой город к востоку от реки Оскол. Контроль над ним позволит российским войскам продвинуться на запад и потенциально соединить свои силы с теми, что находятся в районе Волчанска.