Российские войска приближаются к полному окружению Купянска

Ганчев: ВС РФ приближаются к полному окружению Купянска в Харьковской области
Российские войска продвинулись в пригород Купянска и приближаются к полному окружению города. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ становится всё сложнее удерживать свои позиции.
«На Купянском направлении бойцы ВС РФ улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение. Отдельным подразделениям ВСУ всё труднее удерживать позиции», — приводит ТАСС слова Ганчева.
Купянск является важнейшим оборонительным пунктом украинских сил на востоке Харьковской области. Это самый большой город к востоку от реки Оскол. Контроль над Купянском позволит российским войскам продвинуться на запад и потенциально соединить свои силы с теми, что находятся в районе Волчанска.
Напомним, что к 23 августа ВС России достигли окраин Купянска Харьковской области. Ситуация в районе Волчанска остаётся сложной, но российские войска продолжают удерживать занимаемые позиции.