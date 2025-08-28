Российские войска приближаются к полному окружению Купянска

Российские войска продвинулись в пригород Купянска и приближаются к полному окружению города. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ становится всё сложнее удерживать свои позиции.

«На Купянском направлении бойцы ВС РФ улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение. Отдельным подразделениям ВСУ всё труднее удерживать позиции», — приводит ТАСС слова Ганчева.

Купянск является важнейшим оборонительным пунктом украинских сил на востоке Харьковской области. Это самый большой город к востоку от реки Оскол. Контроль над Купянском позволит российским войскам продвинуться на запад и потенциально соединить свои силы с теми, что находятся в районе Волчанска.