Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 16:49

Российские войска приближаются к полному окружению Купянска

Ганчев: ВС РФ приближаются к полному окружению Купянска в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские войска продвинулись в пригород Купянска и приближаются к полному окружению города. По словам главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ становится всё сложнее удерживать свои позиции.

«На Купянском направлении бойцы ВС РФ улучшили свои позиции и продолжают продвигаться вглубь территории, освобождая приграничье Купянска и беря город в окружение. Отдельным подразделениям ВСУ всё труднее удерживать позиции», — приводит ТАСС слова Ганчева.

Купянск является важнейшим оборонительным пунктом украинских сил на востоке Харьковской области. Это самый большой город к востоку от реки Оскол. Контроль над Купянском позволит российским войскам продвинуться на запад и потенциально соединить свои силы с теми, что находятся в районе Волчанска.
В Харьковской области надеются, что ВС РФ освободят регион до соглашения о перемирии
В Харьковской области надеются, что ВС РФ освободят регион до соглашения о перемирии

Напомним, что к 23 августа ВС России достигли окраин Купянска Харьковской области. Ситуация в районе Волчанска остаётся сложной, но российские войска продолжают удерживать занимаемые позиции.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar