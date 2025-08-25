В Харьковской области надеются, что ВС РФ освободят регион до соглашения о перемирии

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что рассчитывает на освобождение всей территории региона до возможного заключения перемирия между Россией и Украиной. Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

«Как чиновник я не могу прогнозировать решения президента, но как харьковчанин надеюсь на освобождение всей территории Харькова и Харьковской области», — отметил Ганчев, отвечая на вопрос о перспективах обмена территориями при мирном урегулировании.

По его словам, судьба мирных инициатив зависит от того, как их поддержат другие государства.

«Для нас самое главное — это наша Харьковская земля, там очень много людей, которые нас ждут», — добавил глава ВГА.