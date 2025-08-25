Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 08:18

В Харьковской области надеются, что ВС РФ освободят регион до соглашения о перемирии

Глава ВГА Ганчев надеется на скорое освобождение всей Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniyqw

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что рассчитывает на освобождение всей территории региона до возможного заключения перемирия между Россией и Украиной. Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

«Как чиновник я не могу прогнозировать решения президента, но как харьковчанин надеюсь на освобождение всей территории Харькова и Харьковской области», — отметил Ганчев, отвечая на вопрос о перспективах обмена территориями при мирном урегулировании.

По его словам, судьба мирных инициатив зависит от того, как их поддержат другие государства.

«Для нас самое главное — это наша Харьковская земля, там очень много людей, которые нас ждут», — добавил глава ВГА.

Новости СВО. Освобождена Филия, штурмовики «Центра» сминают оборону ВСУ под Межевой, фантомное оружие для Киева от США, 25 августа
Новости СВО. Освобождена Филия, штурмовики «Центра» сминают оборону ВСУ под Межевой, фантомное оружие для Киева от США, 25 августа

Напомним, что к 23 августа ВС России достигли окраин Купянска Харьковской области. Ситуация в районе Волчанска остаётся сложной, но российские войска продолжают удерживать занимаемые позиции.

