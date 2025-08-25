Новости СВО. Освобождена Филия, штурмовики «Центра» сминают оборону ВСУ под Межевой, фантомное оружие для Киева от США, 25 августа Оглавление Прорыв к Межевой: село Филия под контролем российских войск 146 целей ВСУ поражены: ликвидированы «Сапсаны» и подразделения боевиков Крупный обмен: на родину вернулись 146 российских военных Мифическое оружие: Трамп анонсировал Украине несуществующие ракеты ERAM Армия России освободила Филию, взламывает оборону ВСУ и выходит на оперативный простор в Днепропетровской области, ликвидирован склад ракет, 146 россиян вернулись на родину, а Трамп пообещал Киеву ракеты, которых пока нет, — дайджест Life.ru. 24 августа, 21:07 Армия России продолжает продвигаться в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Прорыв к Межевой: село Филия под контролем российских войск

Подразделения группировки войск «Центр» в результате наступательных действий освободили населённый пункт Филия Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Филия — село в Межевском районе Днепропетровской области, расположено в четырёх с половиной километрах к северу от приграничной Ялты (ДНР) и в трёх километрах к югу от Новопавловки.

Таким образом, путь вглубь Днепропетровской области открыт. Появляются возможности создания удобного плацдарма для движения на Межевую. Через Новопавловку проходит трасса Т0428, потеря которой ударит по возможностям ВСУ быстро перебрасывать войска в приграничье.

Карта СВО на 25 августа 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» проводят зачистку населённого пункта Филия Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩Карты СВО

146 целей ВСУ поражены: ликвидированы «Сапсаны» и подразделения боевиков

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 146 районах. В том числе по месту хранения ракет «Сапсан».

Ранее ВС РФ сорвали планы Украины бить по России ракетами «Сапсан». ФСБ тогда сообщила о ликвидации украинской базы для производства ракетных комплексов. Наши военные уничтожили ракетные цеха в Днепропетровской и Сумской областях.

Крупный обмен: на родину вернулись 146 российских военных

— 24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, возвращены восемь граждан Российской Федерации – жителей Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали власти ОАЭ.

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории российские военнослужащие созвонились с родными и поделились эмоциями. Видео © Telegram / Минобороны России

Мифическое оружие: Трамп анонсировал Украине несуществующие ракеты ERAM

Дональд Трамп в своём поздравлении с Днём независимости Украины призвал к завершению войны и поддержал переговорное урегулирование.

«Сейчас настал момент положить конец бессмысленным убийствам. Соединённые Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведёт к прочному и долгосрочному миру», — написал президент США, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В то же время США пообещали Украине ракеты, которых пока нет. Администрация Дональда Трампа одобрила продажу Киеву 3350 ракет увеличенного радиуса действия (ERAM).

Это новейшая ракета класса «воздух – земля», созданная по принципу «максимально возможные ТТХ при минимальной сложности и стоимости». Заявленная дальность действия — 400 км.

Но есть проблема. Официально оружия пока не существует. В открытых источниках сообщалось, что готовые ракеты ERAM появятся к 2026-му. И они ещё должны будут пройти испытания.

«Собственно, Зеленский сам говорил, что его страна — это полигон, на котором можно испытывать новые виды вооружений. Поэтому, будет неудивительно, если первые «ерамы» появятся именно там. Американскому ВПК нужны натурные испытания», — заявил военкор Александр Коц.

Новый пакет помощи якобы должен поступить ВСУ через шесть недель. Общая стоимость — 850 миллионов долларов. Причём большую часть расходов на себя взяли европейские страны.

Авторы Игорь Патрин