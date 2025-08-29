Конюхов и Меняйло подняли аэростат на 10 464 м, установив национальный рекорд

Российские пилоты Фёдор Конюхов и Иван Меняйло достигли 10 464 метров на тепловом аэростате, установив новый национальный рекорд. Об этом Конюхов сообщил в соцсети VK. Ранее наивысшая отметка принадлежала Виталию Ненашеву: 30 мая 2019 года он преодолел 10 266 метров в районе Приэльбрусья

Подъём на рекордную высоту состоялся в 07:07 по времени Барнаула (03:07 мск). Аэростат стартовал в 01:55 мск из пригорода Алейска. Благоприятные метеоусловия позволили подняться до 6 886 метров всего за 40 минут. Группа сопровождения следовала к точке посадки на трёх автомобилях.