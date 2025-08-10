Подвиг, оставшийся в тени: Вскрылась удивительная правда о полёте Олимпийского мишки в 1980-м
Regions.ru: Олимпийский Мишка на ОИ-1980 смог взлететь благодаря воздушным шарам
Олимпийский мишка на церемонии закрытия Олимпиады-1980 в Москве. Обложка © ТАСС / Майстерман Семен, Науменков Николай
3 августа 1980 года во время закрытия Московской Олимпиады произошло событие, ставшее символом тех Игр — в небо взмыл талисман соревнований, Олимпийский Мишка. Однако мало кто знает, что этот трогательный момент едва не сорвался из-за технических сложностей.
Восьмиметровый медведь-аэростат весом более 60 кг оказался слишком тяжёлым для самостоятельного полета. Спасти ситуацию помогли специалисты Центральной аэрологической обсерватории из Долгопрудного.
«Мой дедушка Иван Александрович Шагин командовал подъёмами аэростатов и участвовал в запуске Олимпийского Мишки. Сотрудники ЦАО выводили медведя на поле «Лужников», держа его за специальные веревочки», — рассказывает жительница Долгопрудного Елена Петрова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Как выяснилось, первоначальная конструкция оказалась неудачной — надутый медведь просто падал. Решение нашли неожиданное: Мишке дали в лапу связку разноцветных шаров, ставших впоследствии одним из символов церемонии. На самом деле это были специальные аэрологические зонды, тщательно рассчитанные по количеству и точкам крепления.
После серии экспериментов и доработок конструкция обрела устойчивость. Так Олимпийского Мишку подняли в воздух и отправили триумфально покорять просторы Москвы. Этот технический подвиг остался в тени зрелищного шоу, но именно он сделал возможным один из самых пронзительных моментов в истории Олимпиад.
Напомним, что XXII летняя Олимпиада стартовала в Москве 19 июля 1980 года. На церемонии закрытии звучала песня «До свидания, Москва» в исполнении популярных советских артистов, включая певца Льва Лещенко. Он рассказал, что работа над знаменитой композицией была проведена за считанные месяцы — весной.