Шойгу сообщил, что Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

Афганистан переломил негативную тенденцию в сфере наркотрафика, которая сложилась во время присутствия США в регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет RG.ru.

«Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране», — отметил Шойгу.

По его словам, на сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Значительно сокращены наркопосевы в юго-западных и восточных провинциях, где ранее производилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уничтожает подпольные лаборатории.

Вместе с тем, секретарь Совбеза отметил, что ситуация с наркотрафиком в Афганистане остаётся непростой из-за распространения синтетических опиоидов, которые значительно опаснее фентанила. Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объёма изъятий метамфетамина в Афганистане и соседних странах. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны «Золотого треугольника».