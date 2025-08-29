Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 02:19

Шойгу сообщил, что Афганистан переломил негативную тенденцию с наркотрафиком

Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru

Афганистан переломил негативную тенденцию в сфере наркотрафика, которая сложилась во время присутствия США в регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет RG.ru.

«Последние данные, в том числе представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране», — отметил Шойгу.

По его словам, на сегодня 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Значительно сокращены наркопосевы в юго-западных и восточных провинциях, где ранее производилось до 75% опийного мака. МВД Афганистана регулярно проводит операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уничтожает подпольные лаборатории.

Вместе с тем, секретарь Совбеза отметил, что ситуация с наркотрафиком в Афганистане остаётся непростой из-за распространения синтетических опиоидов, которые значительно опаснее фентанила. Кроме того, на фоне сокращения производства опия в 2024 году выявлен рост на 75% объёма изъятий метамфетамина в Афганистане и соседних странах. Центр же опийного наркосинтеза смещается в страны «Золотого треугольника».

Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена
Шойгу назвал бегство США из Афганистана олицетворением провала политики Байдена

Ранее Сергей Шойгу высказывал мнение, что западные спецслужбы разрабатывают планы по дестабилизации Афганистана, используя радикальные формирования. По его мнению, это может привести к негативным последствиям для соседних регионов и границ России, Китая и Ирана. По данным Шойгу, в Афганистане действует около 20 международных террористических организаций, насчитывающих более 23 тысяч боевиков.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Афганистан
  • Сергей Шойгу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar