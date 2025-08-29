Мессенджер MAX
29 августа, 03:27
Наёмница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный ей в России приговор

РИАН: Датская наёмница Йоргенсен оспаривает приговор российского суда

Наёмница из Дании Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / «Следком»

Датская наёмница Аннабель Йоргенсен, осуждённая в России за преступления в Курской области, подала апелляцию на приговор. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на апелляционный военный суд.

Следствие установило причастность наёмницы к вооружённому нападению на Курскую область в составе подразделений Вооружённых сил Украины. По информации следователей, 15 ноября 2023 года Йоргенсен вместе с другими наёмниками пересекла российскую границу в Суджанском районе и приняла участие в нападении на сотрудников ФСБ.

Рассмотрение апелляции определит дальнейшую судьбу Йоргенсен.

Ранее военный суд заочно осудил гражданку Дании Аннабель Йоргенсен на 26 лет лишения свободы за преступления, совершённые в Курской области. Ей также назначен штраф в размере 1,7 миллиона рублей. Установлено, что в мае 2024 года она присоединилась к ВСУ по контракту с ежемесячной выплатой не менее 1000 долларов и участвовала в боевых действиях против Армии России на Украине и в Курской области. В ноябре 2024 года Йоргенсен и другие наёмники незаконно проникли в РФ, совершая преступления против мирных жителей с целью дестабилизации и устрашения.

