Суд вынес приговор наёмнице из Дании за изнасилования и убийства на Курщине

Военный суд заочно осудил гражданку Дании Аннабель Йоргенсен на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Ей также назначен штраф в 1,7 миллиона рублей.

Йоргенсен обвиняется в терроризме, наёмничестве, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде оружия и боеприпасов, а также их незаконном обороте. По данным следствия, в мае 2024 года она присоединилась к ВСУ, подписав контракт с ежемесячной выплатой не менее 1 тысячи долларов, и участвовала в боевых действиях против российских сил на Украине и в Курской области.

В ноябре 2024 года Йоргенсен с другими наёмниками незаконно проникла в РФ, совершая преступления против мирных жителей региона с целью дестабилизации и устрашения. Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.