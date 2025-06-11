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Регион
11 июня, 10:35

Суд вынес приговор наёмнице из Дании за изнасилования и убийства на Курщине

Наёмницу из Дании Йоргенсен заочно осудили на 26 лет за преступления на Курщине

Наёмница из Дании Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / «Следком»

Наёмница из Дании Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / «Следком»

Военный суд заочно осудил гражданку Дании Аннабель Йоргенсен на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Ей также назначен штраф в 1,7 миллиона рублей.

Йоргенсен обвиняется в терроризме, наёмничестве, незаконном пересечении границы РФ, контрабанде оружия и боеприпасов, а также их незаконном обороте. По данным следствия, в мае 2024 года она присоединилась к ВСУ, подписав контракт с ежемесячной выплатой не менее 1 тысячи долларов, и участвовала в боевых действиях против российских сил на Украине и в Курской области.

В ноябре 2024 года Йоргенсен с другими наёмниками незаконно проникла в РФ, совершая преступления против мирных жителей региона с целью дестабилизации и устрашения. Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.

СК взялся за наёмницу ВСУ из Дании, участвующую в убийствах и изнасилованиях под Курском
СК взялся за наёмницу ВСУ из Дании, участвующую в убийствах и изнасилованиях под Курском

Напомним, что Йоргенсен была членом батальона «Арей». По данным следствия, она незаконно пересекла границу России вместе с группой иностранных наёмников. Также её обвиняют в нападении на сотрудников ФСБ, военных и мирных жителей. По данным следствия, датчанка участвовала в захвате железнодорожного вокзала и жилых районов Суджи.

Оксана Попова
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