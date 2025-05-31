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Регион
31 мая, 06:45

Над вторгшейся в Курскую область датской наёмницей Йоргенсен пройдёт заочный суд

Суд 9 июня рассмотрит дело вторгшейся в Курскую область датчанки Йоргенсен

Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / «Следком»

Аннабель Йоргенсен. Обложка © Telegram / «Следком»

9 июня Второй Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела датской наёмницы Аннабель Йоргенсен. Её обвиняют в участии во вторжении в Суджанский район Курской области в ноябре 2024 года. По данным следствия, иностранка связана с ВСУ и подозревается в тяжких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Йоргенсен была членом батальона «Арей». По данным следствия, она незаконно пересекла границу России вместе с группой иностранных наёмников. Также её обвиняют в нападении на сотрудников ФСБ, военных и мирных жителей. По данным следствия, датчанка участвовала в захвате железнодорожного вокзала и жилых районов Суджи.

В отношении Йоргенсен выдвинуты серьёзные обвинения, охватывающие пять статей УК РФ. Среди них – терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия. До этого Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданки Дании и объявил её в международный розыск. Отмечается, что обвиняемая прошла профессиональную военную подготовку, что является отягчающим обстоятельством.

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Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил грузинского наёмника Алексея Пицхелаури к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Установлено, что в марте 2022 года 45-летний гражданин Грузии вступил в Интернациональный легион, получив оружие и боеприпасы. С ноября 2022 года по январь 2025 года он воевал против российских сил в составе ВСУ, получив за это вознаграждение в размере более 2,7 миллиона рублей.

Алиса Хуссаин
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