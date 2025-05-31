Над вторгшейся в Курскую область датской наёмницей Йоргенсен пройдёт заочный суд

9 июня Второй Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению дела датской наёмницы Аннабель Йоргенсен. Её обвиняют в участии во вторжении в Суджанский район Курской области в ноябре 2024 года. По данным следствия, иностранка связана с ВСУ и подозревается в тяжких преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Йоргенсен была членом батальона «Арей». По данным следствия, она незаконно пересекла границу России вместе с группой иностранных наёмников. Также её обвиняют в нападении на сотрудников ФСБ, военных и мирных жителей. По данным следствия, датчанка участвовала в захвате железнодорожного вокзала и жилых районов Суджи.

В отношении Йоргенсен выдвинуты серьёзные обвинения, охватывающие пять статей УК РФ. Среди них – терроризм, наёмничество, незаконный оборот оружия, контрабанда, а также незаконное пересечение границы с применением насилия. До этого Хамовнический суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданки Дании и объявил её в международный розыск. Отмечается, что обвиняемая прошла профессиональную военную подготовку, что является отягчающим обстоятельством.