В Госдуме рассказали о новых правилах трудоустройства с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу изменения трудового законодательства, касающиеся работодателей и сотрудников. Среди новшеств — разрешение для подростков с 14 лет работать в выходные летом, рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

Закон №63-ФЗ «О внесении изменений в статью 268 Трудового кодекса РФ» позволяет подросткам трудиться по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. Норма начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Молодые люди смогут подрабатывать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.

Кроме того, с осени вступает в силу закон №144-ФЗ, который меняет семь статей Трудового кодекса, включая статью 135. Теперь руководитель не сможет удерживать значительную часть заработка сотрудника, даже если она формально считается премией. Месячный доход после удержания премии ограничен 20%. Эти меры направлены на защиту работников от необоснованных штрафов и недоплат, тогда как остальные поправки имеют технический характер.