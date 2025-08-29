Британец переехал в Россию в поисках безопасности и поделился впечатлениями

Британский блогер Томми Томпкинс решительно сменил место жительства, перебравшись в Россию по президентской программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Как пишет Daily Express, блогер открыто заявляет, что чувствует себя здесь абсолютно безопасно в отличие от реалий западных стран.

В своих видео в TikTok Томпкинс подчёркивает, что в России ему не приходится опасаться уличной преступности, которая стала нормой в Британии.

«Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошёл с ума!», — обращается он к аудитории.

Часть пользователей с юмором воспринимает его рассказы, однако многие соглашаются с тем, что уровень безопасности и качество жизни на Западе действительно снизились. Британец уже успел оценить преимущества жизни в России и продолжает делиться опытом с подписчиками, вызывая оживлённые дискуссии о миграционных трендах и социальной стабильности.