Британец переехал в Россию в поисках безопасности и поделился впечатлениями
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Британский блогер Томми Томпкинс решительно сменил место жительства, перебравшись в Россию по президентской программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Как пишет Daily Express, блогер открыто заявляет, что чувствует себя здесь абсолютно безопасно в отличие от реалий западных стран.
В своих видео в TikTok Томпкинс подчёркивает, что в России ему не приходится опасаться уличной преступности, которая стала нормой в Британии.
«Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошёл с ума!», — обращается он к аудитории.
Часть пользователей с юмором воспринимает его рассказы, однако многие соглашаются с тем, что уровень безопасности и качество жизни на Западе действительно снизились. Британец уже успел оценить преимущества жизни в России и продолжает делиться опытом с подписчиками, вызывая оживлённые дискуссии о миграционных трендах и социальной стабильности.
Россия всё чаще становится не только туристическим направлением, но и новым домом для иностранцев. Так, прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель, приехавшая из Австрии в 2023 году, решила остаться в Санкт-Петербурге.