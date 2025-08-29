Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:19

Британец переехал в Россию в поисках безопасности и поделился впечатлениями

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Британский блогер Томми Томпкинс решительно сменил место жительства, перебравшись в Россию по президентской программе для иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Как пишет Daily Express, блогер открыто заявляет, что чувствует себя здесь абсолютно безопасно в отличие от реалий западных стран.

В своих видео в TikTok Томпкинс подчёркивает, что в России ему не приходится опасаться уличной преступности, которая стала нормой в Британии.

«Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошёл с ума!», — обращается он к аудитории.

Часть пользователей с юмором воспринимает его рассказы, однако многие соглашаются с тем, что уровень безопасности и качество жизни на Западе действительно снизились. Британец уже успел оценить преимущества жизни в России и продолжает делиться опытом с подписчиками, вызывая оживлённые дискуссии о миграционных трендах и социальной стабильности.

Горит желанием приехать: Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России
Горит желанием приехать: Американский блогер IShowSpeed планирует тур по России

Россия всё чаще становится не только туристическим направлением, но и новым домом для иностранцев. Так, прима-балерина Михайловского театра Приска Цайзель, приехавшая из Австрии в 2023 году, решила остаться в Санкт-Петербурге.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Великобритания
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar