Жуткая находка в пустыне: В Неваде найдены десятки куч человеческого пепла
WFLA-TV: В пустыне Невады нашли около 70 кучек кремационного пепла
В пустынной местности неподалёку от Лас-Вегаса (штат Невада) обнаружены многочисленные скопления человеческих останков. Как сообщает телеканал WFLA-TV, речь идёт примерно о 70 кучах кремационного пепла, найденных на грунтовой дороге близ населённого пункта Сёрчлайт.
Инцидент был зафиксирован после того, как местный житель сообщил властям о необычной находке и предоставил фотодоказательства. Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) подтвердило, что обнаруженные груды действительно содержат человеческие останки и начало полномасштабное расследование с привлечением восьми следователей.
Согласно экспертной оценке, так называемый «пепел» на самом деле представляет собой измельчённые костные останки, образующиеся в процессе кремации. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают их происхождение и обстоятельства появления в общедоступной зоне.
Примечательно, что законодательство Невады не запрещает развеивание праха на общественных землях. Однако власти накладывают ограничения на коммерческое распространение кремированных останков. Расследование продолжается для выявления возможных нарушений административного регламента.
