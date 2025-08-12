В Антарктиде найдены останки британского исследователя, пропавшего 66 лет назад

Останки британского метеоролога Денниса Тинка Белла, пропавшего в Антарктиде в далёком 1959 году, были найдены спустя 66 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты ДНК-исследования.

Сообщается, что Белл работал на небольшой британской базе в бухте Адмиралтейства на острове Кинг-Джордж. Погиб он 26 июля 1959 года по трагической случайности, упав под ледяную толщу во время поездки на санях, запряжённых хаски. Его коллега Джефф Стоукс пытался его спасти, но безуспешно.

В январе 2025 года исследователи с польской антарктической станции имени Генриха Арцтовского обнаружили останки среди камней, обнажившихся из-за таяния ледника. После транспортировки находки на Фолклендские острова и затем в Лондон, профессор судебной генетики Королевского колледжа Дениз Синдеркомб Корт подтвердила по ДНК, что останки принадлежат именно Беллу.

«Совпадение ДНК было подтверждено с вероятностью родства более чем в миллиард раз», — отметила профессор Корт.

Родные исследователя были поражены находкой. А коллега погибшего метеоролога Джефф Стоукс, как пишет издание, к сожалению, не дожил до этого события всего несколько недель.