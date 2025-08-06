«Хорошо сохранился»: Пастух нашёл в леднике тело мужчины, пропавшего почти 30 лет назад
BBC: В оттаявшем леднике в Пакистане нашли тело пропавшего 28 лет назад мужчины
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Пакистане в растаявшем леднике найдено тело мужчины, исчезнувшего 28 лет назад. По данным «Би-би-си», останки погибшего прекрасно сохранились, даже его одежда осталась целой.
На неожиданную находку наткнулся пастух в Долине Леди. Личность удалось установить по удостоверению на имя Насируддина. Также удалось выяснить, что мужчина пропал в июне 1997 года, упав в ледниковую трещину, когда его настигла снежная буря.
Известно, что в путешествие погибший отправился с братом. В какой-то момент Насируддин зашёл в пещеру, но не вернулся. Родственник не смог до него докричаться и найти самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Севастополе было найдено тело известного экстремала Кирилла Белицкого. Обстоятельства, которые привели к его гибели, остаются загадкой, в настоящее время ведётся работа по установлению причин смерти.