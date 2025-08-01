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1 августа, 05:00

Рядом с древней мумией девушки в Перу обнаружили могилу мужчины

Andina: В Перу обнаружили древнее захоронение мужчины

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В пригороде Лимы (столица Перу) обнаружили останки человека, возраст которых превышает одну тысячу лет. Находка была сделана неподалёку от старинной гробницы с мумией девушки, которую недавно обнаружили при строительстве газопровода. Об этом сообщает агентство Andina.

В прошлом месяце компания Cálidda рассказала, что во время земляных работ в районе Пуэнте-Пьедра был найден погребальный свёрток с останками женщины, возраст которой на момент смерти составлял 20-25 лет. Захоронение было сделано от одной тысячи до 1,1 тысячи лет назад.

Останки мужчины нашли на улице Санта-Тереса. Сообщается, что оба захоронения относятся к чанкайской культуре. К такому выводу удалось прийти благодаря керамическим изделиям с характерными изображениями на сосудах. Как полагают археологи, речь идёт о доиспанском кладбище, находившемся на месте будущего района Лимы.

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Виталий Приходько
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