Жительница Орловской области сорвала куш в лотерее на 120 миллионов рублей

Рекордный для моментальных лотерей приз в 120 миллионов рублей достался жительнице Орловской области. Об удивительном случае рассказали РИА «Новости».

«Недавно за тысячу рублей был приобретён билет новой серии моментальной лотереи. Крупно повезло жительнице Орловской области. Она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей», — говорится в релизе.

Билет, принёсший выигрыш, был куплен на деньги, которые женщина получила в подарок от своей дочери на день рождения. Именно ради дочери орловчанка решила испытать удачу в лотерее. Дочь оплатила два билета, преподнеся их как подарок. Первый билет женщина проверила сразу в магазине, а второй, выигрышный, стёрла дома. Увидев сумму выигрыша, она сначала подумала, что это розыгрыш.

Елена — биолог по профессии, работает в бактериологическом центре. Живёт с мужем и младшей дочерью, а также является заботливой хозяйкой для десяти спасённых кошек и четырёх собак. Активно участвуя в жизни общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и оказывая поддержку детскому интернату. Часть своего лотерейного выигрыша она планирует направить на исполнение желаний детей из интерната, веря, что её желание помогать принесло ей удачу. Также она намерена поддержать близких в трудных обстоятельствах и осуществить давнюю мечту – отправиться в путешествие на Камчатку.