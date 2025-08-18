Последний билет изменил жизнь: Россиянке выиграла в лотерею 33 миллиона
Жительница Чувашии сорвала крупный куш, став обладательницей более 33 миллионов рублей. Счастливый билет она приобрела прямо на кассе магазина — это был последний лотерейный купон, оставшийся в продаже.
Анжелика оказалась одной из трех суперпобедителей юбилейного 150-го тиража, разделив между собой главный приз в 100 миллионов рублей. По её словам, решение далось нелегко.
«Сначала взяла билет, потом положила обратно. Но примета — последний на кассе — заставила всё-таки купить», — рассказала она.
О невероятной удаче женщина узнала лишь спустя несколько дней и призналась, что поначалу не могла поверить в выигрыш. Анжелика добавила, что всегда чувствовала возможность крупного выигрыша и делилась этим предчувствием с мамой.
В России уже не раз фиксировались рекордные выигрыши в лотереях. Самым крупным считается джекпот в 1 миллиард рублей, который в 2022 году достался жительнице Воронежской области в новогоднем тираже. Ранее в Москве семья выиграла 506 миллионов рублей, а в Петербурге — более 364 миллионов. Ещё несколько игроков становились обладателями сумм свыше 300 миллионов.