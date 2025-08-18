Последний билет изменил жизнь: Россиянке выиграла в лотерею 33 миллиона

Жительница Чувашии сорвала крупный куш, став обладательницей более 33 миллионов рублей. Счастливый билет она приобрела прямо на кассе магазина — это был последний лотерейный купон, оставшийся в продаже.

Анжелика оказалась одной из трех суперпобедителей юбилейного 150-го тиража, разделив между собой главный приз в 100 миллионов рублей. По её словам, решение далось нелегко.

«Сначала взяла билет, потом положила обратно. Но примета — последний на кассе — заставила всё-таки купить», — рассказала она.

О невероятной удаче женщина узнала лишь спустя несколько дней и призналась, что поначалу не могла поверить в выигрыш. Анжелика добавила, что всегда чувствовала возможность крупного выигрыша и делилась этим предчувствием с мамой.