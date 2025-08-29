Эксперт уличила Запад в искажении истории СССР и Второй мировой войны

Современные европейские историки требуют от русских покаяния за так называемое колониальное прошлое времён Советского Союза, что является откровенной фальсификацией исторической правды. Об этом заявила доктор исторических наук Наталия Таньшина.

Наталия Таньшина о фальсификации предпосылок Второй мировой войны европейскими историками. Видео © Telegram / Радио Sputnik

Она отметила, что западная теория о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны получила новое развитие в XXI веке. Эксперт убеждена, что все подобные попытки представляют собой сознательное искажение исторических фактов.

«Новейшие европейские авторы пытаются внушить русским чувство вины. Историки пишут, что пока русские не покаются за своё колониальное прошлое, они не смогут считаться нормальным цивилизованным демократичным народом», — приводит её слова радио Sputnik.