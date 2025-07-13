Горбачёв ещё в 1987 году признал передачу Крыма Украине «произволом»
Историк Яхшиян: Горбачёв считал передачу Крыма Украине «произволом»
Обложка © РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев ещё во времена перестройки называл передачу Крыма Украине «произволом». Об этом свидетельствуют материалы заседания Политбюро ЦК КПСС 9 июля 1987 года, посвящённого проблемам крымских татар. Об этом историк Олег Яхшиян рассказал «Ленте.ру».
По словам эксперта, тогда генсек ЦК КПСС признал, что с исторической и политической точки зрения правильным было бы вернуть Крым в состав России, однако понимал, что столкнётся с серьёзным сопротивлением со стороны руководства Украинской ССР.
«Горбачёв разделял мнение, что передача Крыма Украине — произвол, но как бесконфликтно исправить сделанное Хрущёвым — он не знал», — пояснил историк.
По его словам, генсек не видел рационального выхода, который позволил бы решить этот вопрос без конфликтов и при этом сохранить единство Советского Союза.
Передача Крыма Украине состоялась в 1954 году по указу Президиума Верховного Совета СССР и была инициирована Никитой Хрущёвым. Яхшиян отмечает, что тогдашняя постановка вопроса о «перекройке границ» по этническому признаку была бы опасна и с политической точки зрения её следовало бы табуировать.
Напомним, Крым уже более 10 лет назад вернулся в состав России, вот только Украина до сих пор не может перестать фантазировать о его возвращении. По мнению Зеленского, полуостров непременно должен быть «освобождён». А вот президент РФ Владимир Путин убеждён, что в 2014 году РФ сделала правильный выбор, воссоединившись с Крымом.