Горбачёв ещё в 1987 году признал передачу Крыма Украине «произволом»

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев ещё во времена перестройки называл передачу Крыма Украине «произволом». Об этом свидетельствуют материалы заседания Политбюро ЦК КПСС 9 июля 1987 года, посвящённого проблемам крымских татар. Об этом историк Олег Яхшиян рассказал «Ленте.ру».

По словам эксперта, тогда генсек ЦК КПСС признал, что с исторической и политической точки зрения правильным было бы вернуть Крым в состав России, однако понимал, что столкнётся с серьёзным сопротивлением со стороны руководства Украинской ССР.

«Горбачёв разделял мнение, что передача Крыма Украине — произвол, но как бесконфликтно исправить сделанное Хрущёвым — он не знал», — пояснил историк.

По его словам, генсек не видел рационального выхода, который позволил бы решить этот вопрос без конфликтов и при этом сохранить единство Советского Союза.