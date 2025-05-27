Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины
Экс-премьер Украины Азаров: Кравчук был готов отдать Крым Ельцину в 1991 году
Борис Ельцин. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым под контроль Москвы в декабре 1991 года во время подписания документа о прекращении существования СССР в Беловежской пуще. Подробности тех событий вспомнил бывший премьер Незалежной Николай Азаров.
«Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: «Леонид, отдай мне Крым», – я бы отдал», – рассказал политик детали признания экс-президента Украины у себя в Telegram-канале.
Па словам Азарова, в договоре от 1997 года были расставлены «точки над «i», хотя в нём не урегулировали вопрос морской границы в Керченском проливе. Он задался вопросом, на основании чего сейчас в Киеве заявляют: «Крым наш, Севастополь наш». Экс-премьер предположил, что Владимир Зеленский просто не знает всей предыстории.
Крым уже более 10 лет назад вернулся в состав России, но Украина до сих пор не может перестать фантазировать о его возвращении. По мнению Зеленского, полуостров непременно должен быть «освобождён». А вот президент РФ Владимир Путин убеждён, что в 2014 году РФ сделала правильный выбор, воссоединившись с Крымом.