Кравчук хотел отдать Ельцину Крым в 1991 году, заявил экс-премьер Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук был готов передать Крым под контроль Москвы в декабре 1991 года во время подписания документа о прекращении существования СССР в Беловежской пуще. Подробности тех событий вспомнил бывший премьер Незалежной Николай Азаров.

«Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный Кравчук рассказывал: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: «Леонид, отдай мне Крым», – я бы отдал», – рассказал политик детали признания экс-президента Украины у себя в Telegram-канале.