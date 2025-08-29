Мессенджер MAX
29 августа, 07:35

Экономист раскрыл размер военных пенсий после индексации осенью

Экономист Мосягин: Военные пенсии в среднем вырастут до ₽46 тысяч в октябре

Обложка © ТАСС / Александр Река

После октябрьской индексации средняя военная пенсия в России достигнет 46 260 рублей. Об этом сообщил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Решение о повышении военных пенсий до 7,6% вместо первоначально планировавшихся 4,5% — это оперативный и адекватный ответ на актуальную инфляционную динамику. Данная мера направлена на выполнение социальных обязательств государства перед теми, кто обеспечивал его безопасность», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Дополнительные 3260 рублей в месяц – значимая поддержка для пенсионеров. Мосягин подчеркнул, что этой суммы достаточно для составления базового недельного рациона питания для одного человека, включающего необходимые продукты.

В этот набор продуктов, по его словам, могут входить различные крупы, такие как гречка, рис и овсянка, макаронные изделия, картофель (около 3-4 кг), куриное мясо, десяток яиц, кефир или творог, белокочанная капуста, морковь, репчатый лук, свекла, примерно килограмм яблок, две буханки хлеба, растительное масло, молоко, сахар, соль и чай.

Мосягин отметил, что такой продуктовый набор позволяет готовить незатейливые блюда, такие как каши, супы и тушёные овощи с курицей, но требует внимательного планирования бюджета. Экономист подчеркнул, что данная корзина отражает модель бережливого потребления с учётом текущих цен.

А ранее Life.ru писал, какие виды пенсий вырастут в 2026 году. В Госдуме объяснили, что в следующем году страховые пенсии неработающих граждан пересмотрят дважды: 1 февраля, исходя из фактической инфляции прошлого года, и 1 апреля, на основе дополнительных данных от Соцфонда России.

