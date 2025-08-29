Рабочие из Якутии попытались переправить в Иркутскую область золота почти на 700 млн рублей

Баяндаевский районный суд вынес приговор 34-летнему жителю Иркутского района. Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: в краже, которую он совершил вместе с сообщником, и в незаконном обороте драгоценных металлов.

Как выяснилось в суде, в июне 2023 года обвиняемый, который работал доводчиком на золотодобывающем предприятии, решил незаконно обогатиться. Для этого он договорился со своим знакомым, тоже работником этого предприятия. Во время вахты они прятали самородное золото под одеждой и выносили его с месторождения «Урочище Сайлык» в Якутии. Всё похищенное они складывали в тайник в лесу, недалеко от посёлка Нелькан. Всего за лето 2023 года они украли больше 47 килограммов золота.

Чтобы потом продать металл, они присоединились к преступной группе, которую организовал доводчик с другого месторождения. В январе 2024 года трое мужчин перевезли в Иркутскую область более 128 килограммов золота. Они спрятали его в газобаллонном оборудовании автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо». Общая стоимость изъятого металла превысила 668 миллионов рублей. Всех задержали в селе Баяндай. Расследованием этого дела занимались сотрудники УФСБ по Иркутской области.

Подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Учитывая эту позицию и мнение прокурора, суд назначил ему наказание в виде четырёх лет условно с испытательным сроком в три года. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении его сообщников сейчас тоже рассматриваются в этом же суде.