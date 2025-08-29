От соцсетей до исчезновения: В МВД раскрыли схему работы мошенников с подростками
МВД: Мошенники атакуют подростков через соцсети и игры
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России опубликовало подробный разбор пятиэтапной схемы обмана, которая активно используется преступниками против подростков.
На первом этапе преступники целенаправленно выбирают жертву. Они ищут детей и подростков в социальных сетях, онлайн-играх и тематических чатах, где несовершеннолетние чувствуют себя наиболее комфортно и редко ожидают угрозы.
Второй этап — завоевание доверия. Злоумышленники представляются сотрудниками курьерских служб, технической поддержки или даже учителями, искусственно создавая срочную ситуацию, требующую немедленных действий.
Третий этап характеризуется психологическим давлением и изоляцией жертвы. Мошенники подключают лже-следователей, угрожают арестом родителей и переводят общение в мессенджеры, категорически запрещая любые контакты с семьёй.
На четвёртом этапе происходит принуждение к конкретным действиям. Под предлогом перевода на «безопасный счёт», «декларирования средств» или «прохождения проверки» преступники вынуждают детей переводить денежные средства.
Завершающий этап — мгновенное исчезновение. После получения денег мошенники немедленно блокируют все каналы связи, оставляя ребёнка один на один с паникой и финансовыми последствиями.
В ведомстве подчёркивают, что ни один официальный орган не требует передачи денег или кодов подтверждения по телефону. Специалисты рекомендуют родителям регулярно проводить профилактические беседы с детьми и объяснять, что в любой стрессовой ситуации необходимо немедленно обращаться к взрослым.
Так, недавно 17-летний школьник из подмосковного Солнечногорска бесследно пропал после поездки с незнакомым водителем через сервис BlaBlaCar. По одной из версий, школьника могли вовлечь украинские мошенники. В настоящее время розыскные мероприятия проводят полицейские и волонтёры.
