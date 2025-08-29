Зампред ВТБ раскрыл два сценария снижения ключевой ставки ЦБ

Совет директоров Банка России на предстоящем заседании 12 сентября рассмотрит два варианта снижения ключевой ставки — на 100 или на 200 базисных пунктов. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Топ-менеджер представил доводы в поддержку каждого из предложенных сценариев, однако не стал делать однозначного прогноза. Представитель ВТБ пояснил, что сам он пока не может отдать предпочтение одному из двух вариантов.

Он отметил, что в пользу более осторожного снижения ставки говорит целый ряд факторов. Среди них Пьянов перечислил рост инфляционных ожиданий, которые пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, неопределённость с уровнем дефицита федерального бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования в июле.

«Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017–2019 годов, который можно считать прообразом победного периода», — пояснил Пьянов.

При этом, по его мнению, у более значительного снижения ставки есть весомый довод — динамика ВВП второго квартала, которая составила 1,1% против прогнозных 1,8%. Пьянов добавил, что этот показатель находится близко к нижней границе прогноза регулятора, и отметил важность того, чтобы не заморозить экономику.

Напомним, Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в июне, снизив ключевую ставку с 21% до 18% годовых за два заседания. Базовый прогноз регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12–13% годовых в 2026 году.