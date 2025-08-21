Мессенджер MAX
21 августа, 13:30

Россиянам объяснили, стоит ли брать ипотеку при возможном снижении ключевой ставки

Эксперт Проданова: Покупку жилья стоит отложить, пока ставка не снизится до 16%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Eglov

Центробанк РФ рассматривает возможность снижения ключевой ставки к концу 2025 года при условии соответствия экономической ситуации в стране прогнозируемому развитию. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова высказалась о целесообразности оформления ипотеки в конце текущего года. Эксперт отметила сложность вопроса, подчеркнув, что ответ зависит от конкретных целей, преследуемых при принятии решения.

«Даже высокая ключевая ставка, превышающая 20% не пугала брать ипотеку тех, кто имел достаточно серьёзный стартовый капитал и «уверенно стоял на ногах» финансово. Конечно, своя квартира — это своя квартира. Если вопрос жилья стоит остро, и есть возможность внести не только первоначальный взнос, но и безболезненно погашать ежемесячные платежи, то почему бы и нет», — подчеркнула специалист в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Проданова также отметила, что выплата ипотечного кредита за собственное жильё психологически комфортнее и предпочтительнее, чем оплата аренды чужой квартиры. Учитывая тенденцию к снижению ключевой ставки Банка России, переплата по ипотеке станет менее обременительной для заёмщиков, дополнила эксперт.

Однако, принимая во внимание перспективу дальнейшего снижения ставки и возможность отложить покупку, целесообразно повременить с оформлением ипотеки. Даже если ключевая ставка опустится до 14-16%, заёмные средства всё равно не станут достаточно доступными, подытожила Проданова.

Россияне ринулись брать ипотеку на покупку жилья
Ранее стало известно, что Центробанк рассматривает возможность снижения ключевой ставки в 2025 году. По данным регулятора, высокая ставка, установленная ранее, способствовала замедлению инфляции, росту курса рубля и стабилизации цен на жильё.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Общество
