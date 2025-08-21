Россиянам объяснили, стоит ли брать ипотеку при возможном снижении ключевой ставки

Центробанк РФ рассматривает возможность снижения ключевой ставки к концу 2025 года при условии соответствия экономической ситуации в стране прогнозируемому развитию. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова высказалась о целесообразности оформления ипотеки в конце текущего года. Эксперт отметила сложность вопроса, подчеркнув, что ответ зависит от конкретных целей, преследуемых при принятии решения.

«Даже высокая ключевая ставка, превышающая 20% не пугала брать ипотеку тех, кто имел достаточно серьёзный стартовый капитал и «уверенно стоял на ногах» финансово. Конечно, своя квартира — это своя квартира. Если вопрос жилья стоит остро, и есть возможность внести не только первоначальный взнос, но и безболезненно погашать ежемесячные платежи, то почему бы и нет», — подчеркнула специалист в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Проданова также отметила, что выплата ипотечного кредита за собственное жильё психологически комфортнее и предпочтительнее, чем оплата аренды чужой квартиры. Учитывая тенденцию к снижению ключевой ставки Банка России, переплата по ипотеке станет менее обременительной для заёмщиков, дополнила эксперт.

Однако, принимая во внимание перспективу дальнейшего снижения ставки и возможность отложить покупку, целесообразно повременить с оформлением ипотеки. Даже если ключевая ставка опустится до 14-16%, заёмные средства всё равно не станут достаточно доступными, подытожила Проданова.