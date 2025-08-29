«Учительница года» насиловала школьника около двух лет, но избежала тюрьмы

В американском штате Техас женщину-педагога приговорили к условному сроку за сексуальную связь с несовершеннолетним учеником, которая длилась на протяжении двух лет. Как передаёт телеканал KTRK-TV, обвиняемой являлась Брэндин Харгроув, работавшая в средней школе города Клют, и удостоенная звания «Учитель года».

По данным следствия, женщина впервые вступила в неподобающие отношения с 15-летним подростком ещё в 2006 году. Учительница регулярно насиловала мальчика на протяжении последующих двух лет, в связи с чем ей были предъявлены обвинения по 12 пунктам. Окружной прокурор сообщил, что Харгроув согласилась признать вину только после личной беседы с пострадавшим, который в сентябре прошлого года дал против неё показания.

Несмотря на полное признание вины по всем пунктам обвинения, суд назначил наказание в виде десяти лет условного срока с последующим десятилетним надзором, избежав тюремного заключения. После ареста Брэндин следователи проверяли версию о наличии других жертв, но она не нашла подтверждения. Примечательно, что обвиняемая была весьма популярна в городе и даже удостаивалась звания «Учитель года», а её арест вызвал шок у местных родителей.