29 августа, 09:51

Легенда русского рока Кипелов посетовал на проблемы с голосом во время концертов в регионах

Кипелов отказывается от гастролей в дальних регионах из-за проблем со здоровьем

Обложка © ТАСС / Владимир Жабриков

Заслуженный артист России, бывший фронтмен группы «Ария» Валерий Кипелов с возрастом столкнулся с трудностями при гастролях в регионы из-за большой разницы во времени. Об этом он рассказал Kp.ru.

«Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определённые выводы», — сказал он.

Певец начал ограничивать число поездок по стране и отказываться от концертов там, где организму приходится адаптироваться к смене часового пояса. По словам 67-летнего рокера, это отражается на его голосе. Кипелов подчеркнул, что не хочет терять вкус к гастролям и превращать любимое дело в рутину, он решил сохранить искру, чтобы не угаснуть раньше времени.

Ранее певец Николай Басков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время гастролей в Китае. По словам артиста, он тяжело переносил экстремальную жару и влажность на сцене. Басков добавил, что его угощали едой, которую он обычно не ест, в частности лапшой со свининой. Из-за этого на следующее утро он проснулся с отёчностью.

