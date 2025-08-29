Легенда русского рока Кипелов посетовал на проблемы с голосом во время концертов в регионах

Заслуженный артист России, бывший фронтмен группы «Ария» Валерий Кипелов с возрастом столкнулся с трудностями при гастролях в регионы из-за большой разницы во времени. Об этом он рассказал Kp.ru.

«Раньше не обращал на это внимания, совершенно спокойно менял часовые пояса: и пелось, и работалось замечательно. А теперь надо делать определённые выводы», — сказал он.

Певец начал ограничивать число поездок по стране и отказываться от концертов там, где организму приходится адаптироваться к смене часового пояса. По словам 67-летнего рокера, это отражается на его голосе. Кипелов подчеркнул, что не хочет терять вкус к гастролям и превращать любимое дело в рутину, он решил сохранить искру, чтобы не угаснуть раньше времени.