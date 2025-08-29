Водитель катафалка погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском
На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля ритуальных услуг. В результате аварии один человек скончался, двое получили травмы. Движение по трассе приостановлено, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла около 13:15 на 61-м километре трассы. Предварительно, грузовик, выехавший на встречную полосу, столкнулся с катафалком. Водитель последнего погиб, двое пассажиров госпитализированы. Водитель грузовика от медицинской помощи на месте отказался.
Ранее в Усольском районе Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь» произошло лобовое столкновение, в котором погибли пять человек. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Eclipse. Четверо человек скончались на месте, ещё один погиб в больнице.