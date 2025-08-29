Водитель катафалка погиб в лобовом ДТП с фурой под Новосибирском

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля ритуальных услуг. В результате аварии один человек скончался, двое получили травмы. Движение по трассе приостановлено, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 13:15 на 61-м километре трассы. Предварительно, грузовик, выехавший на встречную полосу, столкнулся с катафалком. Водитель последнего погиб, двое пассажиров госпитализированы. Водитель грузовика от медицинской помощи на месте отказался.

В ДТП на трассе Р-256 в Искитимском районе погиб водитель Mercedes, двое пострадали. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области