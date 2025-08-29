Участник крупного турнира по ловле рыбы умер во время соревнований

Первый этап крупнейшего в России турнира по ловле хищной рыбы спиннингом Pro Anglers League (PAL) завершился смертельным инцидентом на воде. Об этом сообщили организаторы соревнований, проходивших на Камском водохранилище Пермского края с 26 по 28 августа.

По данным организаторов, незадолго до финиша третьего дня соревнований лодка экипажа Вероники Дички и Семёна Готовского столкнулась с судном местного рыболова-любителя, в результате чего последний погиб. В настоящее время экипаж вернулся на базу, а компетентные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего. Иные подробности трагедии пока не раскрываются.