Участник крупного турнира по ловле рыбы умер во время соревнований
В Пермском крае рыбак погиб во время турнира по ловле спиннингом
Обложка © Шедеврум/Life.ru
Первый этап крупнейшего в России турнира по ловле хищной рыбы спиннингом Pro Anglers League (PAL) завершился смертельным инцидентом на воде. Об этом сообщили организаторы соревнований, проходивших на Камском водохранилище Пермского края с 26 по 28 августа.
По данным организаторов, незадолго до финиша третьего дня соревнований лодка экипажа Вероники Дички и Семёна Готовского столкнулась с судном местного рыболова-любителя, в результате чего последний погиб. В настоящее время экипаж вернулся на базу, а компетентные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего. Иные подробности трагедии пока не раскрываются.
Ранее сообщалось, что во время рыбалки в Ростовской области один мужчина застрелил другого, когда они не смогли поделить козырное место с отличным клёвом. Мужчина выстрелил в оппонента несколько раз из пневматической винтовки, попав тому в голову и туловище. После этого он скрылся с места происшествия.